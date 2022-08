Problemy z wątrobą. Czy da się ją utrzymać w dobrej formie w sezonie grillowym?

Tłuste karkówki, szaszłyki często są obficie przyprawiane sztucznymi mieszankami czy sosami na bazie majonezu. Nie jest to łatwy czas dla naszej wątroby. Nie musimy jednak całkowicie rezygnować z grilla, wystarczy przestrzegać kilku wskazówek i zasad, aby nie przeciążyć wątroby i zachować ją w optymalnej kondycji.

Z raportu w ramach II edycji badania „Polacy a niealkoholowe stłuszczenie wątroby” przygotowanego na zlecenie firmy Sanofi wynika, że ponad połowa respondentów wie, że o wątrobę należy odpowiednio dbać.

I choć wiedza na jej temat jest nadal ograniczona, to jednak większa niż w I fali badania. Zgodnie z odpowiedziami respondentów, najbardziej rozpowszechnionym sposobem dbania o wątrobę jest stosowanie odpowiedniej diety. Świadomość w tym zakresie wzrosła aż o 8 proc. w porównaniu z I falą badania (49 proc. w porównaniu do 41 proc.). Znaczny przyrost nastąpił również w przypadku odpowiedzi: „ograniczam tłuste jedzenie” (67 proc. w porównaniu do 59 proc.), „nie jadam w fast-foodach” (57 proc. w porównaniu do 46 proc.), „ograniczam nadmiar cukrów” (51 proc. w porównaniu do 39 proc.), „staram się pić dużo wody” (wzrost o 16 proc.).