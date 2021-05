Program PPK nie jest popularny, ale opłacalny. Do każdej wpłacanej złotówki pracownik otrzymuje drugą w formie dopłat 18.05.2021

Był opłacalny pomimo wybuchu pandemii, które na wiosnę spowodowała duże spadki na giełdzie. Skąd tu giełda? Trzeba wiedzieć, że pieniądze PPK trafiają do funduszy, które uczestniczą w grze giełdowej. Są to tzw. fundusze zdefiniowanej daty (FZD). Fundusze te mają obowiązek różnicowania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK: im bliżej oszczędzającemu do 60. roku życia, tym więcej środków muszą one lokować w tzw. bezpieczne instrumenty finansowe, czyli. np. w obligacje. Im uczestnik jest młodszy, tym więcej jego pieniędzy trafia na giełdę poprzez zakup akcji.

Od 1 stycznia br. Program Pracowniczych Planów Kapitałowych objął już wszystkie podmioty zatrudniające pracowników, od małych firm, poprzez średnie i duże przedsiębiorstwa, po instytucje użyteczności publicznej. Mimo tej pozornej powszechności, program nie jest zbyt popularny i wiele osób nie tylko zastanawia się, czy się z niego nie wypisać, ale już to uczyniło. Dzieje się tak z powodu braku zaufania do form oszczędzania wymyślonych przez państwo, szczególnie po tym, co się stało z OFE. Wszyscy uczestnicy PPK zadają sobie teraz pytanie: czy mój udział w programie jest opłacalny? Okazuje się, że w minionym roku z pewnością taki był.

Co ciekawe, nawet w przypadku naszej dyspozycji zwrotu pieniędzy z PPK, wypłacimy ich więcej niż wpłaciliśmy – dla oszczędności rocznych zysk wyniesie około 50 proc. a przy oszczędzaniu przez 10 lat możemy wypłacić prawie dwa razy więcej niż wpłaciliśmy. Tak się stanie, pomimo odliczenia zwrotu wpłat państwa, przekazaniu 30 proc. wpłat pracodawcy na ZUS i opłaceniu podatku od zysków kapitałowych (patrz rozdział o wcześniejszej wypłacie pieniędzy). Dlaczego więc nie korzystamy z okazji? Jak już wspomniałem, podstawową przyczyną jest brak zaufania do państwa. Swoje dokładają na bieżąco politycy, którzy szermują zwrotem, że „państwo dokłada”, choć tak naprawdę dokładają do tego interesu pracodawcy, i to oni powinni mieć z tego tytułu jakieś ulgi, a nie mają.

Drugą część finansuje pracodawca:

– wpłata podstawowa pracodawcy (obligatoryjna) to 1,5 proc. wynagrodzenia brutto,

– wpłata dodatkowa (dobrowolna) pracodawcy – do 2,5 proc. wynagrodzenia brutto,

– zatem maksymalna wpłata pracodawcy wynosi 4 proc. wynagrodzenia brutto.

Łączna maksymalna wpłata pracownika i pracodawcy to 8 proc. wynagrodzenia brutto.

Trzecie źródło zasilające rachunki to dopłaty ze strony państwa:

– wpłata powitalna – 250 zł,

– dopłata roczna – 240 zł.

Dopłaty ze strony państwa są niezależne od wysokości wynagrodzenia pracownika.

Automatyczny zapis

Automatyczny zapis dotyczy osób w wieku od 18 do 54 lat. Pracownicy w wieku 55 lat i starsi mogą przystąpić do PPK, ale nie są dopisywani do planu automatycznie. Z programu nie skorzystają osoby poniżej 18. i powyżej 70. roku życia.

Jeśli pracownik spełnia kryteria dotyczące wieku i formy zatrudnienia (podleganie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym) firma ma obowiązek zapisać go do programu automatycznie. Zapisanie do PPK nie wymaga udziału pracownika. Nie musi on wypełniać żadnych wniosków ani formularzy. Całością spraw organizacyjnych zajmuje się pracodawca.

Wprowadzenie automatycznego zapisu ma oczywiście za zadanie ukierunkować nasz wybór poprzez wskazanie jednej opcji jako najbardziej pożądanej (w domyśle – z punktu widzenia państwa i systemu emerytalnego jako całości). Wyłamanie się z tej opcji oznacza dodatkowy wysiłek.

Rezygnacja

Automatyczny zapis nie odbiera jednak pracownikowi prawa do decydowania, czy w ogóle chce on odkładać swoje oszczędności w ramach PPK. Pracownik ma tutaj pełną dowolność - w każdym momencie może zarówno zrezygnować z dokonywania wpłat (jak i wrócić do oszczędzania w programie). Aby zrezygnować z udziału w PPK, musi jednak złożyć odpowiednią deklarację i potwierdzić swoim podpisem, że jest świadom konsekwencji tej rezygnacji, a mianowicie utraty prawa do opłaty powitalnej i do rocznej premii, a także utraty składek od pracodawcy. Złożenie deklaracji spowoduje, że pracodawca w ciągu siedmiu dni powinien poinformować instytucję finansową prowadzącą rachunek uczestnika PPK o jego rezygnacji. Jeśli rezygnacja z PPK nastąpiła już po przekazaniu wpłaty, podlega ona zwrotowi.

Okazuje się, że jedna rezygnacja nie wystarczy raz na zawsze. Co cztery lata pracodawca będzie zobowiązany do ponownego zapisania do programu wszystkich osób, które wyraziły brak zainteresowania przynależnością do PPK – chyba, że po raz kolejny zrezygnują. A zatem osoby, które w 2019 r. nie przystąpiły do PPK, będą musiały potwierdzić swoją rezygnację ponownie w 2023 r.