Projekt nowych, opłat za egzaminy na prawo jazdy w Łodzi i regionie. Zobacz nowy cennik

ŁÓDZKIE NIE PODNIESIE OPŁAT ZA EGZAMINY PRAKTYCZNE DO MAKSYMALNYCH STAWEK

Pięć województw już podniosło stawki do maksymalnych granic, czyli 50 zł za egzamin teoretyczny i 200 oraz 250 zł na poszczególne kategorie za egzamin praktyczny. Jeśli przez sejmik pozytywnie przejdzie propozycja nowych opłat zaprojektowana przez zarząd województwa łódzkiego, to nie będą to podwyżki maksymalne. O ile jest to dobra informacja dla kandydatów na kierowców, o tyle budzi emocje wśród związkowców z łódzkiego WORD.