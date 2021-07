Protest przeciwko budowie blokowiska w Łodzi. Mieszkańcy Bałut protestują przeciw budowie na terenie byłego gimnazjum Wiesław Pierzchała

Mieszkańcy Bałut w Łodzi protestują przeciwko planowanej budowie bloków mieszkalnych na terenie byłego, sprzedanego przez miasto developerowi gimnazjum przy ul. Harcerskiej. Są zbulwersowani. Twierdzą, że miejsce to nie nadaje się na taką inwestycję, a jeśli już się rozpocznie to przeżyją prawdziwy koszmar. W sprawie tej skierują do władz miasta petycję z prośbą o zablokowanie tego przedsięwzięcia.