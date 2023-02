Przed meczem Lechia - Widzew: widzewiak przy wręczeniu upominku dla Fernando Santosa

Selekcjoner polskiej reprezentacji Fernando Santos przyjechał do Trójmiasta - pisze Agnieszka Kostuch z Dziennika Bałtyckiego. To tutaj sprawdza bazę noclegową, a także boiska treningowe i stadion Polsat Plus Arena Gdańsk w kontekście przeniesienia z Warszawy do Gdańska marcowego meczu Polska - Albania w eliminacjach Euro 2024.

Przy okazji trener miał szansę obejrzeć na żywo mecz Lechia – Widzew Łódź.

Trenera polskiej reprezentacji, w Gdańsku spotkało miłe zaskoczenie. To prezent, jaki otrzymał w prezencie od miasta. Mowa o komplecie eleganckich spinek do mankietów, wykonanych ze srebra i bursztynu. Wręczył go zastępca prezydenta Piotr Borawski, w towarzystwie wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdańska Mateusza Skarbka i prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, byłego mistrza Polski i uczestnika Ligi Mistrzów z Widzewem Radosława Michalskiego.

Miłe przywitanie trenera Fernando Santosa w @gdansk. Jak na spotkanie na bursztynowej @PolsatPlusArena przystało, selekcjoner otrzymał drobny, gdański upominek - bursztynowe spinki do mankietów. Liczę, że niedługo się znów spotkamy w Gdańsku przy okazji meczu reprezentacji - poinformował Piotr Borawski w mediach społecznościowych.