Przedwojenny Łowicz na unikalnych zdjęciach z serwisu Fotopolska – ludzie, miejsca, wydarzenia

Łowicz, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z 1136 roku, a prawa miejskie uzyskał przed 1298 rokiem, od samego początku w dokumentach funkcjonuje jako własność arcybiskupów gnieźnieńskich. Przez wieki dzięki położeniu na ważnych szlakach handlowych i komunikacyjnych oraz licznym przywilejom i jarmarkom miasto bardzo szybko się rozwijało. Podupadło, jak wiele innych w XVII wieku wskutek potopu szwedzkiego.

Region łowicki charakteryzuje się wyraźnie wyodrębnioną kulturą ludową, z charakterystyczną gwarą, folklorem oraz rękodziełem.

„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, wydawany w latach 1880–1902, kopalnia wiedzy o ziemiach polskich pod koniec XIX wieku, tak charakteryzuje mieszkańców powiatu łowickiego:

”„Stała ludność powiatu wynosząca w 1867 r. 52.559, wzrosła w 1878 r. do 69.557 34.231 mężczyzn, 35.326 kobiet. Podług wyznań było 62.508 katolików, 187 prawosławnych, 2.582 protestantów, 4.280 żydów. Co do stanów było 482 szlachty, 6.695 mieszczan, 89 kupców, 46 duchownych, 62.176 włościan. O stanie oświaty niezbyt pomyślnie świadczy mała ilość szkół początkowych 31 we wsiach i osadach, 4 w mieście. Łowicz posiada 6 klasową szkołę realną, progimnazyum żeńskie, szkołę niedzielno rzemieślniczą i pensyą prywatną żeńską. W trzech gminach Bolimów, Nieborów, Kompina istnieją kasy wkładowozaliczkowe. W obrębie powiatu jest 1 miasto, 3 osady miejskie Bolimów, Bielawy, Sobota, 218 wsi, 66 folwarków i 118 karczem. Pod względem kościelnym powiat stanowi dekanat łowicki dyec. warszawskiej, składający się z 19 parafij (…)”