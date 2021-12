Przepis na pierniki siostry Barbary. Prosty przepis na pierniki na Boże Narodzenie od zakonnicy! Jak upiec pierniki na święta? 2.12.2021

PIERNIK NA ŚWIĘTA PRZEPIS NA PIERNIK SIOSTRY BARBARY

Wypiekam 50 może 60 sztuk z 12 kilogramów mąki - mówi siostra Barbara Kłos. - Są w specjalnych papierowych foremkach i prezentują się ładnie. Mam specjalny, tylko mój, przepis na pierniki.

Siostra Barbara piecze także sernik dla sióstr. Wcześniej wypiekała małe pierniczki o różnych kształtach. Poszło na to 25 kilogramów mąki.

Nasze pierniczki będą raczej szybko zjedzone między innymi przez nas - mówi siostra Barbara. Nie wieszamy ich na choince, obdarowujemy nimi naszych dobroczyńców, przyjaciół klasztoru, bliskich i naszych znajomych. Pieczemy ich zawsze dużo z 25 kg mąk, choć bywało i więcej.

Oczywiście pieczemy je nie jednego dnia tylko stopniowo, zaczynamy od połowy listopada żeby zdążyć je polukrować. Potem dekorujemy lukrem na kolorowo… Jest to praca wspólnotowa, a ile przy tym zabawy, radości i śmiechu. Takie wspólne "siostrzane akcje" bardzo nas Siostry do siebie zbliżają, bardziej się poznajemy i integrujemy. Przepisów na pierniczki jest mnóstwo… różnią się składnikami jakie się dodaje i czasem leżakowania ciasta. Zdradzę pewien mój sekret… Otóż okazuje się, że najważniejszym składnikiem nie są przyprawy korzenne ani nie jest to miód… tylko włożone w ciasto „serducho” takie urszulańskie serce i w każdym pierniku naszego serca bez liku…