PRZEPISY na dania z dyni. Babeczki z dyni, dynia w słoikach na zimę, zupa dyniowa! Łatwe i pyszne przepisy na dynię 15.05.2021

PRZEPISY na dania z dyni. Babeczki z dyni, dynia w słoikach na zimę, zupa dyniowa! Łatwe i pyszne przepisy na dynię BABECZKI Z DYNI Składniki: 300 g purée z pieczonej dyni,

150 g roztopionego wiejskiego masła,

300 g mąki,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

0,5 łyżeczki sody oczyszczonej,

170 g cukru,

2 łyżki cukru wanilinowego,

2 jajka,

60 ml mleka. Wykonanie:

Piekarnik nagrzej do 190 stopni. Mąkę razem z proszkiem do pieczenia i sodą przesiej do miski, dodaj cukier i sól (szczyptę). Połącz składniki. W drugiej misce roztrzep jajka i purée z dyni. Dodaj roztopione masło i mleko. Połącz składniki. Wszystkie składniki bardzo delikatnie połącz. Pamiętaj kucharzu drogi – WAŻNE - do sypkich składników dodaj jajka z dynią! Tak przygotowane ciasto wyłóż do foremek. Wstaw do piekarnika i piecz przez około 20 minut.

Po upieczeniu czas na dekorację. Polewa lukrowa - standardowa. Posypka - wiórki z dyni. Zetrzyj dynię na tarce o grubych oczkach. Włóż do piekarnika i wysusz aż powstaną wiórki. Posyp polukrowane babeczki. Gotowe. DŻEM Z DYNI Składniki:

2 kg dyni pokrojonej w kostkę,

1/2 kg cukru,

3 galaretki ananasowe,

1 galaretka cytrynowa,

1 kwasek cytrynowy 20 g. Sposób przygotowania:

Dynię i cukier wymieszać i zostawić na 24 godziny Następnie prażyć na wolnym ogniu. Zmiksować, wsypać suche galaretki dokładnie wymieszać. Na koniec kwasek cytrynowy. Przełożyć w słoiki i pasteryzować ok 20 min. ZUPA DYNIOWA PRZEPIS Najpopularniejsze są oczywiście dyniowe zupy w postaci „kremowej”. Ale najpierw kilka podstawowych wskazówek… Przede wszystkim - tak jak inne warzywa, czy owoce - dynię trzeba umyć. Następnie dynię trzeba przekroić na pół, a następnie oczyścić z pestek i włókien.

A później już tylko wystarczy z tej dyni coś zrobić, Czyli co? Oto kilka sprawdzonych przepisów: zupa z dyni i nie tylko... Dynia zapiekana w piekarniku Dynię umyć, przekroić na pół i wydrążyć miąższ. Pokroić ją w kawałki o grubości około 1 cm. Oliwę wymieszać z wyciśniętym przez praskę czosnkiem. Każdy plaster posmarować oliwą i natrzeć solą, pieprzem oraz tymiankiem lub rozmarynem. Plastry dyni wyłożyć na blasze z papierem do pieczenia. Piec w temperaturze 200 stopni przez około 25 minut, aż się przyrumieni. Po tym czasie wyjąć z piekarnika. Można też posypać dynię startym serem czy uprażonymi na patelni pestkami. Podawać z sosem czosnkowym. Szybka, ale smaczna zupa z dyni (przepis) Ziemniaki i marchewki umyć, obrać i pokroić w kostkę. Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Dynię, ziemniaki, marchewki i cebulę przełożyć do garnka. Po ugotowaniu to wszystko trzeba zmiksować blenderem na krem. Przed podaniem na stół na talerzu najlepiej zrobić „łezkę” ze śmietany…

W tym wypadku specjalnie nie podaję proporcji poszczególnych składników, bo każdy może sobie je dobrać sam. Rozgrzewająca wersja zupy z dyni (bo z imbirem) A teraz bardziej skomplikowana potrawa, ale równie pyszna propozycja (porcja na 4 osoby). Składniki to jedna mała dynia hokkaido (waga do 1 kilograma), 2 ziemniaki, 2 marchewki, litr bulionu (wcześniej ugotowanego, ewentualnie z kostki rosołowej, 1 mała cebul, sok z połowy cytryny, pół łyżeczki zmielonego imbiru w proszku (lub świeżego, tylko to już do smaku, bo świeży imbir jest bardziej intensywny). Sól, pieprz, gałka muszkatołowa, cukier i trochę słodkiej śmietany 30- 36% (ok. 100ml).

I oczywiście trzeba to wszystko ugotować i zblendować przed podaniem. Zupa z dyni z boczkiem A oto kolejny przypis. Ta zupa też ma wyjątkowy smak. Trzeba tylko mieć domowy, esencjonalny bulion oraz oczywiście dynię (najlepiej piżmową), która po upieczeniu staje się miękka i można ją z łatwością kroić lub miksować.

Składniki: 2 kilogramy dyni, 2 łyżki oliwy, 100 gramów, boczek surowy (100 gramów), łyżka posiekanego szczypiorku, dwie kromki pokrojonych w kostkę bagietek. Twoja zupa krem z dyni stanie się jeszcze pyszniejsza, jeśli dodasz do niej garść chrupiących grzanek i tyle smażonego boczku. Zupa z dyni w wersji „na ostro” To propozycja dla miłośników ostrzejszych potraw w klimacie indyjskim. Potrzebna jest jedna cebulą, jedna dynia (najlepiej piżmowa lub hokkaido”), dwa bataty, 120 gramów ciecierzycy, dwie łyżki pasty curry, łyżkę olejowo kokosowego, kawałek imbiru (ok. 3 centymetrów”), jedna papryczka chili, puszka mleczka kokosowego, świeża kolendra, jedna limonka, 200 gramów ryżu basmati. Dynie i bataty trzeba obrać w kostkę, imbir w cienkie słupki, bulion wymieszać w z 400 ml ciepłej wody. Na oleju kokosowym należy zeszklić cebulę, a następnie dodać chili i imbir i krótko podsmażyć (przez jakieś pół minuty), a następnie dolać bulion.

Następnie trzeba dodać warzywa i gotować aż zmiękną. Do smaku można doprawić sokiem z limonki oraz solą. No i oczywiście do całej potrawy dodajmy ryż ugotowany na sypko. Dynia w occie Z dyni oczywiście nie tylko robimy zupy, ale też inne przetwory. Najbardziej popularnym jest oczywiście dynia w occie.

Najlepiej dodać do niej też gruszki… Składniki: po kilogramie dyni i gruszek. Do tek 1,5 litra wody, szklanka cukru, półtorej szklanki octu spirytusowego, odrobią cynamonu, jedna laska wanilii, łyżka gorczycy i 8 gożdzików.

Gruszki i dynie obieramy pozbawiając je gniazd nasiennych i kroimy w kostkę. W garnku trzeba zagotować wodę z cukrem, octem, cynamonem i przekrojona laska wanilii. Do 4 słoików należy wsypać trochę gorczycy i po dwa goździki i to wszystko zalewamy gorącą marynatą.

Słoiki odwracamy do góry dnem, żeby się zapasteryzowały.

