Przewidział jaki będzie Widzew Cacka, teraz pomógł Widzewowi w utrzymaniu pozycji lidera

To był debiut Artura Skowronka w roli szkoleniowca sosnowiczan na Stadionie Ludowym.

Siedem lat temu szkoleniowiec ten pracował w Widzewie. Podjął pracę przy al. Piłsudskiego 6 stycznia 2014 roku. Po zakończeniu sezonu 2013/2014 odszedł na własną prośbę, bo Widzew zajął przedostatnie miejsce i spadł z ekstraklasy. Na jego miejsce przyszedł Włodzimierz Tylak.

W artykule: „Artur Skowronek był pierwszym, który przewidział, jaki będzie Widzew Cacka” pisaliśmy: Artur Skowronek miał być trenerem Widzewa na lata - przyszedł w przerwie zimowej, gdy sytuacja w tabeli T-Mobile Ekstraklasy była zła i miał się podjąć utrzymania drużyny. Ale kontrakt miał na dwa i pół roku i nawet w przypadku niepowodzenia miał zostać, żeby zbudować swój autorski zespół. Szybko przekonał się jednak, co w Widzewie oznacza słowo "autorski".

Skowronek, dziś szkoleniowiec GKS Katowice, był pierwszym, który przewidział obecną sytuację Widzewa i powiedział wprost: to się nie uda. Nie chciał zaliczyć drugiego spadku z rzędu, więc latem sam poprosił o rozwiązanie umowy. W dzisiejszych czasach rzadko zdarza się, by trenerzy sami rezygnowali z pracy, tym bardziej w sytuacji, w której nie mają oferty z innego klubu. Skowronek wolał bezrobocie, niż udział w projekcie, który skazany był na niepowodzenie. Inną wizję budowania drużyny miał też Przemysław Cecherz, z którym negocjowali szefowie Widzewa. Włodzimierz Tylak zgodził się z ofertą Sylwestra Cacka, ale dla niego była to jedyna szansa, by wrócić do zawodu. Trudno dziwić się, że Tylakowi nie wyszło. Ba, może raczej trzeba go pochwalić, bo szło mu jednak dużo lepiej, niż Rafałowi Pawlakowi, obecnemu trenerowi Widzewa. Gdyby bowiem Pawlak utrzymał średnią punktową Tylaka, dzisiaj łodzianie do bezpiecznej lokaty traciliby nie dziesięć, pewnie cztery lub trzy punkty. To jednak duża różnica.