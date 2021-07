Przez pandemię w ubiegłym roku urodziło się mniej dzieci. Ile dzieci urodziło się w Łódzkiem?

W 2019 roku w Polsce urodziło się 375 tys. dzieci, natomiast w pierwszym pandemicznym roku 355,3 tys., czyli o 5,3 proc. mniej. Nie jest to jedyna zmiana demograficzna, zmniejszył się także tzw. współczynnik dzietności, czyli to, ile dzieci przypada na kobietę w wieku rozrodczym. W 2019 roku wynosił on 1,419, natomiast rok później 1,378, to spadek o 2,9 proc.

A w Łódzkiem...

W województwie łódzkim w ostatnim roku przed pandemią przyszło na świat 21,6 tys. dzieci, natomiast w ubiegłym roku 20,9 tys. Współczynnik dzietności w naszym województwie w tym czasie zmniejszył się z 1,349 do 1,339.