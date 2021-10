Przybywa sklepów otwartych w niedziele niehandlowe, choć prezydent podpisał ustawę, która uszczelnia przepisy

Budowlana poczta

Ze sklepów budowlanych w niedziele niehandlowe pierwsze otworzyły się placówki Bricomarche, w tym oddział w Pabianicach. Niemal uzupełniona została już sieci dyskontów i hipermarketów, które także są czynne w te dni. Jako jedne z ostatnich dołączyły do nich sklepy Aldi, Auchan, Carrefour, Lidl i Kaufland.

Mimo to lista sklepów, które otwierają się dzięki "patentowi na pocztę" stale się wydłuża. W ostatnim czasie dołączyło do niej kilka sieci budowlanych, np. Castorama i Leroy Merlin.

Lista coraz dłuższa

W Łodzi w niehandlowe niedziele zakupy można robić w przynajmniej kilkudziesięciu sklepach, a ich lista wydłuża się z tygodnia na tydzień. Tego dnia otwarta jest już połowa z 18 sklepów Lidl, które działają w Łodzi, a branżowe portale informują, że wszystkie placówki Lidla mają już status pocztowych i mogą być otwarte w niedziele niehandlowe. Niektóre placówkami pocztowymi stają się po generalnych remontach. Tak było ze sklepem Lidl przy ul. Paradnej 41, który w październiku był nieczynny przez półtora tygodnia. Wcześniej można było robić tu zakupy przez sześć dni w tygodniu, obecnie przez siedem. Nie jest to zaskoczeniem, sąsiadującą z tym sklepem Biedronka już od dłuższego czasu jest placówką pocztową.

Szczególna niedziela

Najbliższa niedziela - 31 października będzie szczególna. Teoretycznie jest to niedziela niehandlowa (najbliższa handlowa przypada 12 grudnia), czyli większość sklepów powinna być mimo wszystko czynna. Największa sieć sklepów w Polsce, czyli Biedronka poinformowała jednak o tym, że 31 października jej sklepy będą zamknięte, a pracownicy będą mogli w spokoju dotrzeć do sowich domów i spędzić ten wyjątkowy czas z bliskimi. Wynika to ze zrozumienia tego, jak ważne dla Polaków jest Święto Zmarłych.