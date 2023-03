Radni Koalicji Obywatelski podszywali się pod przedsiębiorców, by "wynająć" lokale na dworcu Łódź Fabryczna. Ostra reakcja opozycji

"Jedyne co stoi puste na Dworcu Łódź Fabryczna, to lokale handlowe, usługowe, restauracyjne. Od 2016 roku cyklicznie próbowaliśmy jako radni, podając się za przedsiębiorców, dzwonić, wysyłać maile, dopytywać o ofertę" - to zdanie wypowiedziane przez radnego Marcina Hencza z Koalicji Obywatelskiej zbulwersowało na tyle, że radny Prawa i Sprawiedliwości nazwał jego formację "Koalicją Oszustów".

DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA ŚWIECI PUSTKAMI

Radny Hencz w towarzystwie radnego Michała Olejniczaka (Nowa Lewica) po raz kolejny zajęli stanowisko w sprawie pustych przestrzeni w gigantycznej hali dworca Łódź Fabryczna. Odbyła się konferencja radnych Rady Miejskiej w Łodzi, na której mówili o pustych lokalach na dworcu Łódź Fabryczna. - Pojawia się pytanie: czy PKP robi cokolwiek żeby te przestrzenie wynająć? - zastanawia się radny Hencz. - Życie na innych dworcach w kraju kwitnie. Jeśli spojrzymy na ewentualne korzyści prowadzenia działalności na dworcu to można dojść do wniosku, że te lokale mają dodatkowy atut, który powinien zachęcić potencjalnych najemców. Jest to rzecz niebywała na skale Polski. Dowiedzieliśmy się z różnych informacji medialnych, że PKP zleciło analizę, by dowiedzieć się czemu dworzec stoi pusty. Jesteśmy zainteresowani wynikami.

CO STOI PUSTE NA DWORCU ŁÓDŹ FABRYCZNA?

Opublikowano też filmik, w którym radny Hencz powiada:

"Jedyne co stoi puste na Dworcu Łódź Fabryczna, to lokale handlowe, usługowe, restauracyjne. Od 2016 roku cyklicznie próbowaliśmy jako radni, podając się za przedsiębiorców, dzwonić, wysyłać maile, dopytywać o ofertę". Zobaczie film: To zdanie zirytowało radnego Sebastiana Bulaka z Prawa i Sprawiedliwości na tyle, że nazwał Koalicję Obywatelską "Koalicją Oszustów", jednakże opatrując rozwinięcie skrótu znakiem zapytania.

- Radny to osoba zaufania publicznego, wybrany w powszechnych wyborach i takie zagrania do jakich przyznał się pan radny podszywające się pod kogoś innego, to czyn haniebny, godny potępienia - oznajmił Bulak w komentarzu do fragmentu filmu z wypowiedzią Hencza. - Przecież każdy radny, jeżeli dostrzega potrzebę interwencji w interesie gminy, zawsze może wystąpić z oficjalnym pismem, a nie oszukiwać i podszywać się pod kogoś innego. Radny to nie "Mietek spod sklepu" (nie obrażając Mietków), który chcąc uzyskać informacje może by wpadł na taki pomysł jak pan radny z Koalicji Obywatelskiej.

KIEDY DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA WYNAJMIE WIĘCEJ PRZESTRZENI KOMERCYJNEJ?

Inna sprawa, że radni Hencz z Olejniczakiem na konferencji zapowiedzieli właśnie złożenie pytań w sprawie pustych przestrzeni dworcowych w formule dostępu do informacji publicznej, a sytuacja dworca pod względem wynajmu pomieszczeń od otwarcia w 2016 roku ciekawa nie jest. Według ostatnich informacji PKP PLK, które zarządza dworcem Łódź Fabryczna, w hali działają punkty kawiarniane, automaty sprzedażowe, biletomaty i bankomaty, a potencjalnych najemców, odstraszyła pandemia koronawirusa. Mimo to, udało się w ostatnich tygodniach przestrzeń wynajęta powiększyła o około 100 metrów kwadratowych. Według PKP PLK, atrakcyjność pod względem wynajmowania komercyjnej przestrzeni dworca radykalnie wzrośnie, gdy oddany zostanie do użytku tunel średnicowy, co zwiększy ilość pasażerów. Według ostrożnych szacunków tunel ma zostać oddany do użytku w 2025 roku.

