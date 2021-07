Radni Koalicji Obywatelskiej: " Prezydent Zdanowską chcą odwołać ludzie niewiarygodni, dłużnicy miasta Łódź"

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, pełnomocniczka komitetu referendalnego i prezes Europejskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich ma zalegać 94 tys. zł za lokal miejski, które jej stowarzyszenie zdało w 2016 r. Wojciech Bednarek za najem sześciu lokali miejskich ma być dłużny 48 tys. zł, a wobec członków Łódzkiego Klubu Biznesu, do którego należy Robert Karwowski, także jeden z inicjatorów referendum, Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji ma 15 tytułów wykonawczych na łączną sumę "blisko 4 mln zł".

– Mamy do czynienia z hucpą polityczną i nie możemy na tę hucpę pozostać obojętni - mówi Tomasz Kacprzak, radny KO. - Jest to próba destabilizacji łódzkiego samorządu oraz próba oczernienia, zdyskredytowania prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej. Dlatego warto pokazać, kto stoi za tą akcją polityczną, bo nie są to zwykli obywatele naszego miasta. Referendum to skok na kasę i dla jego inicjatorów jest to próba ucieczki przed długami komorniczymi. Pod pretekstem referendum, próbuje się tutaj zbić kapitał polityczny, załatwić prywatne interesy.