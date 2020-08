Radomiak - Widzew 4:1. Bezsilny Widzew znokautowany po przerwie. Nowi nic nie wnieśli

Widzew zaczął mecz agresywnie

Widzew zaczął mecz z Radomiakiem tak mocno nabuzowany, jakby trener Enkeleid Dobi dał swym piłkarzom do wypicia litr wysoko oktanowej benzyny. Łodzianie ruszyli na rywala od pierwszego gwizdka.

I już w 4 minucie przewaga i agresywna postawa łodzian przyniosła efekty. Mateusz Możdżeń zauważył będącego na wolnym polu Marcina Robaka i posłał do niego piłkę. Snajper łodzian wiedział, jak wykorzystać to podanie. Nie przyjmował piłki, tylko prosto z powietrza, wślizgiem uderzył w światło bramki i tak padł pierwszy i zasłużony gol dla Widzewa.

Mecz w Pruszkowie był prowadzony w szybkim tempie. Były kolejne okazje do zdobycia gola. Daniel Tanżyna w swoim stylu główkował tuż obok słupka. Mogło być 2:0.

Gospodarze próbowali się odgryźć i szukali swojej szansy. Po jednej z akcji Petar Mikulić (jedyny nowy gracz w drużynie Widzewa) uderzył przypadkowo piłkę ręką w polu karnym. Gospodarze domagali się karnego, ale gwizdek sędziego słusznie milczał. Najbliżej wyrównania byli radomianie w 30 minucie, gdy Karol Podliński główkował w słupek.