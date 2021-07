Referendarze kontra urząd Zdanowskiej: magistrat chowa grafikę o „hucpie”, Bednarek przypomina wyrok prezydent Maciej Kałach

Zobacz galerię (2 zdjęcia) Ten epizod sporu nawiązuje m.in. do grafiki przedstawionej 6 lipca Grzegorz Gałasiński / archiwum "DŁ" Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Rośnie napięcie między komitetem dążącym do organizacji referendum w sprawie odwołania Hanny Zdanowskiej ze stanowiska prezydenta Łodzi, a magistratem. "Referendarze" doprowadzili do częściowej korekty komunikatu na witrynie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, którego częścią była grafika z podpisem "kto stoi za tą hucpą"? oraz wizerunkami Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom oraz Wojciecha Bednarka z komitetu referendalnego. W piątek (23 lipca) ten drugi upublicznił swój wniosek do wojewody Tobiasza Bocheńskiego "o bezzwłoczne zabezpieczenie interesu publicznego" wobec – jak twierdzi Wojciech Bednarek – przywłaszczenia przez Hannę Zdanowską co najmniej 130 tys. zł. Członek komitetu twierdzi, że prezydent nie powinna pobierać wynagrodzenia w okresie od listopada 2018 r. do września 2019 r., ponieważ była wtedy osobą prawomocnie skazaną z oskarżenia publicznego.