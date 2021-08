Referendum w Łodzi. Ile podpisów już zebrano pod referendum w sprawie odwołania prezydent Hanny Zdanowskiej?

31 sierpnia minie dokładnie 60 dni, czyli ustawowy termin, od momentu poinformowania prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej (PO) o zamiarze przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania jej ze stanowiska. To o tyle istotne, że wcześniej w przekazach medialnych jako ostateczny termin złożenia podpisów u komisarza wyborczego pojawiały się terminy 2, a nawet 5 września. Agnieszka Wojciechowska Van Heukelom, przedstawicielka inicjatorów referendum, zwraca uwagę, że nie należy pracy komitetu i wspierających go mieszkańców miasta przy zbieraniu podpisów, porównywać z pracą przy zbieraniu podpisów przed jedynym, skutecznym jak dotąd referendum odwoławczym w Łodzi z 2010 r., kiedy to odwołano prezydenta Jerzego Kropiwnickiego.

- Podczas tamtej akcji referendalnej pracowały partyjne struktury SLD, partii wówczas w Łodzi dość licznej i zorganizowanej - mówi Wojciechowska Van Heukelom. - To co my robimy obecnie w zasadzie można nazwać pospolitym ruszeniem.