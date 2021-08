Referendum w sprawie odwołania prezydent Łodzi. Przeciwnicy prezydent Łodzi uruchamiają punkty składania podpisów za referendum

Oba punkty – według poniedziałkowej zapowiedzi Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom, pełnomocnika komitetu – będą pracowały w każdy dzień tygodnia: przy ul. Piotrkowskiej 61 w godz. 9-19, zaś przy ul. Piotrkowskiej 85 – w godz. 14-19. Ich obsługę zapewnią wolontariusze.

Przypomnijmy: inicjatorzy referendum dążą do jego rozpisania uważając m.in., iż w Łodzi za prezydentury Hanny Zdanowskiej bezzasadnie rosną koszty życia, a problemy mieszkańców są bagatelizowane.

Z prawa wynika, że – aby doprowadzić do referendum – komitet musi zebrać co najmniej 51375 ważne podpisy łodzian (czyli 10 proc. mieszkańców miasta uprawnionych do głosowania) na specjalnych listach do końca wakacji.

Czytaj więcej: inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydent Łodzi muszą zebrać ponad 51 tys. podpisów do końca wakacji