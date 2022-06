Rękodzielnia zawitała znów na ul. Piotrkowską

Na jednym ze stoisk oferowano na przykład czapki wykonane z wełny alpag po 100 złotych za sztukę. O połowę tańsze były czapki z akrylu wykonane na drutach lub szydełku. Nie brakowało chętnych na karykatury za 150 złotych.

Natomiast Weronika Krupa z Bełchatowa, absolwentka wzornictwa na Politechnice Łódzkiej sprzedawała nietypowe ozdoby.

- To jest biżuteria z glinki polimerowej - - mówi Weronika Krupa. - Lepię to ręcznie, a potem wypiekam.

Zainteresowanie jest duże, ale zależy od dnia. Nie raz panowie się zatrzymują i kupują coś dla żon, zachęcają je by obejrzały moje wyroby.

Kolczyki, broszki, spinki do włosów,,,A wszystko w kształcie różnych smakołyków. Na przykład pierogów, a nawet ziemniaka. Kosztują od 10 do 40 złotych.