Remis TME UKS SMS Łódź z Apollonem Limassol, uczestnikiem Ligi Mistrzów. Zdjęcia

Skąd takie wnioski? W ostatnim sparingu przed nadchodzącym sezonem ekstraligi piłki nożnej kobiet, piłkarki TMEUKSSMSna boisku przy ul. Milionowej zmierzyły się z mistrzem Cypru Apollonem Limassol.

– Nasz rywal, mistrz Cypru to stały uczestnik eliminacji rozgrywek Champions League – mówi prezes TMEUKSSMSŁódź Janusz Matusiak. – W obecnej edycji był losowany z pierwszego koszyka, podczas gdy mistrz Polski - Czarni Sosnowiec z drugiego. Najbardziej znaną piłkarką drużyny Apollonu jest Patricia Hmirova pozyskana tego lata z Górnika Łęczna. W kadrze jest także m.in. kilka Amerykanek i Szwedek. Trenerem zespołu jest Kim Bjoerkegren, który niedawno, bo w 2017 roku poprowadził do mistrzostwa Szwecji zespół Linköpings FC.

Rekomendacja rywalek doskonała. A jednak podopieczne trenera Marka Chojnackiego jak równy z równym walczyły w tym meczu. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2, choć piłkarki z cypryjskiej drużyny prowadziły już 2:0. Pierwszego gola zdobyła Portugalka Beatriz Fonseca, a drugiego doświadczona Amerykanka Krystyna Freda, która ma na koncie gole strzelane w Lidze Mistrzów.

Jeszcze przed przerwą i zaraz po wznowieniu gry w drugiej połowie dwa gole zdobyła Klaudia Jedlińska.

Do końca obie strony nie strzeliły goli. Mecz zakończył się zasłużonym remisem 2:2.

To dobry prognostyk przed nadchodzącym sezonem ekstraligi. Podopieczne trenera Marka Chojnackiego pierwszy mecz rozegrają w sobotę 14 sierpnia ze Śląskiem Wrocław. Początek tego meczu, który odbędzie się na stadionie przy ul. Milionowej zaplanowano na godz. 12. Natomiast wrocławianki w ostatnim meczu sparingowym zmierzyły się z dużo słabszym zespołem – z FK Pardubice i wygrały 10:0.