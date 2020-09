Remont ulicy Włókienniczej w Łodzi. Jak zmienia swój charakter? Kiedy zakończy się remont?

Ulica Włókiennicza, jedno z kultowych miejsc w Łodzi, nazywająca się kiedyś ul. Kamienną, zmienia swój wygląd. Przechodzi gruntowną rewitalizację. Odnowione zostaną kamienice, w tym ta należąca do Hilarego Majewskiego, powstaną zielone skwery, place zabaw i przyjazne podwórka.

- Ulica Włókiennicza to teraz plac budowy – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi . - W trzynastu kamienicach prowadzone są prace budowlane.W tym roku oddamy do użytkowania pierwsze trzy gruntowanie wyremontowane budynki przy ulicy Włókienniczej 6, 12 i 14. Kolejne trzy kamienice oddamy na początku 2021 roku. Budynki zostały całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania, które przekazujemy mieszkańcom spełniają najwyższe standardy, są wygodne, przestronne i komfortowe.

Do 2020 roku przy ulicy Włókienniczej oddanych zostanie 223 komfortowych mieszkań komunalnych, 32 lokale dla mikro-przedsiębiorców.