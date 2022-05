Reprezentantka Społem Łódź ustanowiła nowy rekord Polski

Zawodniczka Społem Łódź Katarzyna Komorowska podczas I rundy Pucharu Polski we Wrocławiu ustanowiła nowy Rekord Polski w karabinie pneumatycznym z wynikiem 633,7 pkt.

- Ten wynik to dla mnie dużo więcej niż rekord, to mój powrót do dobrej formy - komentuje Katarzyna Komorowska, cytowana przez oficjalną stronę Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. - Od dłuższego czasu zmagałam się z kryzysem, zwłaszcza jeśli chodzi o strzelanie z karabinu pneumatycznego. Dużo trenowałam i nie przynosiło to efektu. Postanowiłam odpuścić, skupić się na strzelaniu kulowym i przez parę dni nie dotykać w ogóle wiatrówki. Moja metoda zadziałała lepiej niż mogłabym się spodziewać.

Trenerem Katarzyny Komorowskiej w Społem Łódź jest Grzegorz Pietrzyk.

W I rundzie Pucharu Polski we Wrocławiu startowało 360 zawodników. Rywalizowali w 28 konkurencjach w ciągu 4 dni rywalizacji.