Resovia nie wygrała pod wodzą Mroczkowskiego na wyjeździe

Z dwóch dotychczas rozegranych potyczek na obcych boiskach podopieczni trenera Radosław Mroczkowskiego przywieźli dwa punkty, bo zremisowali w Katowicach z GKS 2:2 (1:0) oraz w Jastrzębiu 1:1 (1:1). Mało tego, pod wodzą byłego szkoleniowca Widzewa rzeszowianie ani raz nie zwyciężyli na boisku rywala. Po raz ostatni w pierwszoligowym meczu zgarnęli komplet punktów 4 listopada 2020 roku w Sosnowcu, kiedy to pokonali Zagłębie 2:0 (1:0), ale drużynę prowadził wtedy jeszcze Szymon Grabowski. „Mroczek” objął oficjalnie ster 25 listopada i pod jego batutą drużyna rozegrał 10 spotkań na boiskach rywali, z czego trzy zremisowała i siedem przegrała. Bilans bramkowy to 6-19. Doprawdy wielkim grzechem graczy ŁKS byłoby nie zgarniecie kompletu punktów w niedzielnym starciu. Podopieczni trenera Kibu Vicuny, choć tradycyjnie już wystąpią w okrojonym przez kontuzje składzie są zdecydowanym faworytem starcia. Niewykluczone, że szkoleniowiec będzie miał już do dyspozycji Antonio Domingueza, który rozpoczął zajęcia z zespołem. Na boisku może się też pojawić, choć zapewne nie na 90 minut, Ricardinho, którego częste kontuzje irytują fanów łódzkiej drużyny. Będzie mógł też grać Maksymilian Rozwandowicz. Kapitan łódzkiego zespołu pauzował w poprzednim meczu w Olsztynie z powodu nadmiaru żółtych kartek.

Ełkaesiacy przygotowują się do meczu trenując na własnych obiektach. Sztab szkoleniowy główny nacisk położył na stałe fragmenty gry oraz finalizację akcji ofensywnych. Niedzielny mecz rozpocznie się o 12.40. Są jeszcze w sprzedaży bilety na to starcie.

I liga

7. kolejka. Piątek (3 września): Korona Kiel- ce - Mieź Legnica (20.30). Sobota (4 września): Górnik Polkowice - Stomil Olsztyn (12. 40), GKSTychy - Chrobry Głogów (20.30), Zagłębie Sosnowiec - Skra Częstochowa (12. 40). Niedziela (5 września): Odra Opole - Widzew Łódź (18), Puszcza Niepołomice - Sandecja Nowy Sącz (12.40), GKS Jastrzębie - Podbeskidzie Bielsko-BIała (15), ŁKS Łódź - Resovia (12.40)