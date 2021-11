Rodzi się coraz więcej wcześniaków. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wcześniaka Matka Polka została podświetlona na fioletowo

W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na dwóch oddziałach neonatologicznych leży obecnie ponad 50 urodzonych przedwcześnie dzieci. Jednym z nich jest urodzony w 26. tygodniu ciąży Kordianek, syn pani Karolina Meckier z Łodzi. Miesiąc wcześniej trafiła do Matki Polki, bo było ryzyko przedwczesnego porodu. Kordianek przyszedł na świat 11 czerwca z wagą 900 gram. Łapał infekcje. Był też długo pod respiratorem, trzy miesiące leżał w inkubatorze. Jego mama przez cały ten czas nie mogła go wziąć na ręce.

- Dopiero później mogłam mieć z nim pełen kontakt fizyczny – wspomina pani Karolina. Chłopiec wciąż jeszcze jest w szpitalu, ale wkrótce trafi do domu. - Walka początkowo nie była łatwa, kosztowało to nas wiele cierpliwości. Jesteśmy pełni wiary i optymizmu, syn nie ma trwałych powikłań, liczymy na to, że wkrótce wyjdziemy - mówi.