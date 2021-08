Roksana Zasina rozpoczyna rywalizację o medal w Tokio [WYWIAD]

Eryk Kielak: Jak to się stało, że zaczęła Pani trenować zapasy?

Roksana Zasina: To był czysty przypadek. W klubie gdzie chodziłam do szkoły trenerzy poprosili żebym pojechała na zawody. Potrzebowali jedynie kogoś kto się zważy, żeby spełnić odpowiednie zapisy w dokumentach. No i tak się zaczęło…

EK: Od ważenia do mistrzostwa… Jak wyglądała ta droga?

RZ: Powoli… 2013 był rokiem przełomowym. Wcześniej nie miałam żadnych większych sukcesów. Nie mogłam się przebić nigdzie za granicą. Nie miałam też żadnych środków na utrzymanie. Trenowałam, trenowałam i trenowałam. Pomogli mi ludzie w Zgierzu. Trener poświęcał mi bardzo dużo czasu i właśnie w 2013 w Tibilisi zdobyłam Mistrzostwo Europy. Od tego czasu rok po roku wracam z takich zawodów z medalami.

EK: Jaki jest najtrudniejszy element zapasów?

RZ: Najtrudniejsze są same treningi. Z pozoru to wygląda łatwo. 6 minut na zawodach. Wychodzisz i schodzisz. Ale samo przygotowanie jest wymagające. W zapasach jest potrzebne wszystko: szybkość, siła, kondycja, technika, wytrzymałość. Tak naprawdę my szkolimy wszystko. To nie tylko treningi na macie.