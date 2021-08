Rolnicy zapraszają na samodzielny zbiór owoców i warzyw. Kilogram malin za 7 zł, borówki za 10 zł, a wiśni za 2 zł. Gdzie się wybrać?

W regionie można obecnie nazrywać wiśni, zebrać borówkę amerykańską, maliny, a także cukinie, dynie czy buraczki. W tym roku ofert tzw. samozbiorów jest więcej niż zazwyczaj, ale część plantatorów narzeka na niewielką liczbę klientów.

Paulina Jóźwik, która wraz z rodziną prowadzi gospodarstwo w Wodzieradach w powiecie łaskim, w zeszłym roku korzystała z samozbioru owoców. W tym postanowiła zaoferować taką możliwość swoim klientom i zaproponowała warzywa: cukinie, buraczki oraz dynie.

- Są uprawiane naturalnie, bez stosowania preparatów chemicznych - mówi Paulina Jóźwik. - Proponujemy nie tyle samozbiór, co zbieramy warzywa na życzenie klienta, który je od nas od razu odbiera. Trzykilogramowe dynie można u nas kupić za ok. 5 zł, pęczek buraczków za ok. 6 zł, a młoda cukinię za 10 zł (duża kosztuje 6 zł). Na razie nie ma zbyt dużo chętnych, czekam na zgłoszenia.