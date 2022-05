Rozpoczęła się sprzedaż biletów na mistrzostwa świata siatkarek w Łodzi. Kibice ŁKS i Budowlanych na trybunach

W kadrze zapewne będą siatkarki ŁKS Commercecon i Grot Budowlanych, a co za tym idzie na trybunach zasiądą kibice obu łódzkich klubów.

Bilety na mecze w Atlas Arenie kosztują od 29 do 59 złotych, a na mecze w Sport Arenie od 20 do 30 zł.

Bilety na mecze Polek w Gdańsku kosztują od 29 do 49 zł.

BILETY DOSTĘPNE OD PIĄTKU NA EBILET.PL:

https://www.ebilet.pl/sport/sporty-druzynowe/womens-world-championship/

Mistrzostwa świata siatkarek 2022 Polska i Holandia - grupy

Grupa A: Holandia, Włochy, Belgia, Portoryko, Kamerun, Kenia

Grupa B: Polska, Turcja, Dominikana, Korea Południowa, Tajlandia, Chorwacja

Grupa C: USA, Serbia, Niemcy, Bułgaria, Kanada, Kazachstan

Grupa D: Brazylia, Chiny, Japonia, Kolumbia, Argentyna Czechy

Harmonogram turnieju w Polsce:

Gdańsk, grupa C, ERGO ARENA

27 września

14:00 Turcja - Korea Płd.

17:30 Dominikana - Chorwacja

20:30 Polska - Tajlandia

28 września

14:00 Tajlandia - Chorwacja

17:30 Turcja - Dominikana

20:30 Polska - Korea Płd.

29 września

14:00 Korea Płd. - Tajladnia

17:30 Turcja - Chorwacja

20:30 Polska - Dominikana

1 października

14:00 Dominikana - Tajlandia

17:30 Korea Płd. - Chorwacja

20:30 Polska - Turcja