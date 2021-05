Rozpoczyna się ostatni etap remontu porodówki w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Jesienią kobiety będą rodzić w lepszych warunkach

Grzegorz Lewczuk, dyrektor ds. administracji i rozwoju ICZMP podkreśla, że po remoncie część położnicza Matki Polki będzie mieć wysoki standard , co pozwoli przyjąć pacjentki przychodzące na poród, rodzące i przebywające w szpitalu z dzieckiem w nowoczesnych warunkach.

Piąty etap remontu porodówki obejmie ostatni nieodnowiony oddział położniczy i będzie prowadzony razem z remontem bloków porodowych. Całość prac zakończy się jesienią. Wtedy nowy wygląd zyska cała część położnicza szpitala: kliniki ginekologii, położnictwa i perinatologii, a także te części bloków porodowych w których przebywają rodzące. Do remontu zostanie jeszcze tylko fragment zaplecza.

Prace budowlane na porodówce kosztują 50 mln zł, z czego 20 mln zł to remont bloków porodowych, a 30 mln zł remont oddziałów. Oba finansowane są w 85 proc. ze środków unijnych, pozostałe 15 proc. to dotacja od ministerstwa zdrowia. Kolejne 6 mln zł kosztować będzie nowy sprzęt medyczny.

- To będzie nowe otwarcie i nowa jakość – mówi Lewczuk. - Zakładamy, że będziemy przyjmowali więcej porodów i będziemy do nich przygotowani – dodaje.

Matka Polka w tym tygodniu obchodziła 33 urodziny. W tym tygodniu Matka Polka obchodziła 33 urodziny. Pierwsze porody w tym szpitalu odbyły się w Dzień Matki 1988 roku. Początkowo przyjmował on około 8 tys. porodów rocznie, obecnie to około 3 tys. Do tej pory odbyły się w nim 124 tys. porodów. Większość rodzących kobiet pamięta zielone kafelki z porodówki. W sumie w Matce Polce było 12 hektarów kafelków, które kładło kilkuset glazurników.