Sędziowie, którzy wydawali w Łodzi bezprawne wyroki skazujące w stanie wojennym, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej Sławomir Sowa

Sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz podczas posiedzenia Izby Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym w Warszawie. Przedmiotem obrad było rozstrzygnięcie zagadnień prawnych, mających fundamentalne znaczenie dla możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziów wydających w okresie stanu wojennego niesprawiedliwe wyroki, skazujące działaczy opozycji demokratycznej. (sko) PAP/Leszek Szymański Fot. PAP/Leszek Szymański

Sędziowie zasiadający w stanie wojennym w sądach wojskowych w Łodzi i wydający bezprawne wyroki skazujące, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Taką możliwość stwarza uchwała Sądu Najwyższego podjęta we wtorek 19 września. Dotyczy ona odpowiedzialności za zbrodnie sądowe. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi zebrała materiały wystarczające do postawienia zarzutów ośmiu takim sędziom.