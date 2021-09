Sejm poparł prezydenta w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego. Jak głosowali posłowie z Łódzkiego? Marcin Darda

11.08.2021 warszawa 36. posiedzenie sejmu - reasumpcja glosowania nad odroczeniem obrad sejmu, ktore w pierwszym glosowaniu wygrala opozycjan/z fot. adam jankowski / polska press Adam Jankowski

Stan wyjątkowy w miejscowościach leżących przy pasie przygranicznym z Białorusią rozporządzeniem prezydenta RP co prawda już trwa, ale ostateczna decyzja należy do Sejmu, który mógł go uchylić. W poniedziałek (6 wrześni) Sejm prezydenta jednak poparł.