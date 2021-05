Sensacyjny sondaż dla Łódzkiego: mandaty tracą PiS, KO, PSL, zyskuje Polska 2050 i Konfederacja

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

PiS w wyborach do Sejmu w 2019 r. z kandydatami Solidarnej Polski i Porozumienia Jarosława Gowina zdobyło łącznie 235 mandatów poselskich, co zagwarantowało większość i utworzenie rządu. Wedle średniej z połowy maja, PiS może liczyć już tylko na 231 mandatów. W okręgach łódzkim, sieradzkim i piotrkowskim PiS zdobyło łącznie siedemnaście mandatów na 31 możliwych. Teraz jednak sondaże dla partii rządzącej aż tak łaskawe nie są jak wyniki wyborów. Z czterech mandatów zdobytych w okręgu łódzkim (Łódź i powiaty brzeziński oraz łódzki wschodni) PiS wedle sondaży utrzymuje trzy na dziesięć możliwych. W okręgu sieradzkim PiS sięgnęło aż po siedem mandatów na dwanaście możliwych, teraz traci jeden z nich. Podobnie w okręgu piotrkowskim, gdzie PiS zdobyło sześć na dziewięć mandatów, a teraz może liczyć na pięć. Trudno stwierdzić, czy PiS zyska na prezentacji programu Nowy Ład, bo o ile daje on gwarancja utrzymania poparcia wśród najmniej zarabiających, to traci popierających go przedsiębiorców, których czekają zmiany niekorzystne.