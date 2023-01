Sepsa czyli posocznica. Śmiertelnie groźna reakcja organizmu na zakażenie. Jakie są objawy sepsy i jak się ją leczy? Matylda Witkowska

Karolina Misztal

Sepsa to zabójcza choroba, niedawno w Łodzi przyczyniła się do śmierci 10-latka. W Łódzkiem zapada na nią co najmniej kilka tysięcy osób rocznie. Czym grozi sepsa i jak z nią się walczy?