Siatkarki ŁKS Commercecon cieszą się na grę z topowymi drużynami

Przed łódzkim zespołem wyjazdowe spotkanie w Stambule. ŁKS Commercecon zagra rewanż w fazie play-off Ligi Mistrzyń z tamtejszym VakifBankiem. Pierwszy mecz w Łodzi zakończył się wygraną obrończyń trofeum 3:0, ale dopóki piłka w grze...

Jak podkreśla będąca w dobrej formie łodzianka Zuzanna Górecka, z każdego meczu przeciwko rywalom takiej klasy można dużo wynieść dla siebie. - To będzie bardzo trudne spotkanie, ale my tam jedziemy i nie mamy nic do stracenia. Będziemy chciały zaprezentować się jak najlepiej. Dla nas takie mecze są bardzo ważne. To jest kolejne doświadczenie. Widzimy jak te zespoły topowe grają, można coś od nich podpatrzeć, więc ja bardzo cieszę się z kolejnego pucharowego spotkania z nimi.

Jeśli chodzi o meczu z Developresem, to w każdym z trzech setów łodzianki zaprezentowały skupienie w końcówkach, potrafiły wyjść z opresji i rozstrzygnąć wynik na swoją korzyść. - Myślę, że bardzo dobrze zagrałyśmy blokiem i to był klucz do zwycięstwa – dodała Zuzanna Górecka. – Wiemy, że zespół z Rzeszowa bardzo dużo kiwa, byłyśmy na to nastawione i chciałyśmy bronić te wszystkie kiwki. Myślę, że zadanie zostało wykonane.Jestem mega szczęśliwa, że wygrałyśmy to spotkanie za trzy punkty. Spodziewałam się, że to będzie trudny mecz i taki był. Natomiast my jesteśmy bardzo dobrze przygotowane, każdy nasz trening wykorzystujemy na maksa.

Mecz ŁKS Commercecon Łódź z VakifBankiem Stambuł odbędzie się 1 marca o godzinie 18 polskiego czasu. A już 6 marca (poniedziałek) o 19 Łódzkie Wiewióry podejmą w meczu 18. kolejki TAURON Ligi ekipę Roleskiego Grupa Azoty Tarnów. ą