Siatkarki ŁKS Commercecon dokonały rzeczy niemożliwej. Nadal są niepokonane

Siatkówka. W niezwykłych okolicznościach przebiegał mecz ŁKS Commercecon. Gra zaczęła się pół godziny później, a ponadto w czwartym secie została przerwana na ponad 20 minut. A to co się działo później zajmie szczególne miejsce w historii polskiej siatkówki. Łódzkie Wiewióry są czarodziejkami.

W 19. kolejce Tauron Ligi siatkarki ŁKS Commercecon męczyły się z BKS Bielsko-Biała, ale skończyły zwycięsko.

Mogły powiększyć przewagę nad wiceliderem Developresem do czterech punktów, bo rzeszowianki wygrały tylko 3:2 z UNI Opole, ale i tak dokonały rzeczy wręcz niemożliwej.

Nieoczekiwane przedłużenie meczu rzeszowianek miało też wpływ na spotkanie ŁKS. Łódzki mecz rozpoczął się dopiero po zakończeniu gry rywalek, czyli z półgodzinnym opóźnieniem.

Ta zmiana zdeprymowała Łódzkie Wiewióry, które przegrały pierwszego seta. Rozdrażnione szybko zrewanżowały się rywalkom, wygrywając zdecydowanie drugiego seta do 17, a później trzeciego do 15.

Mylili się jednak ci, którzy sądzili, że jest już pozamiatane. Bielszczanki wzięły się w garść i w czwartym secie prowadziły 17:14. Wówczas sędziowie zorientowali się, że ustawienie drużyn jest nieprawidłowe. Przerwa w grze trwała ponad dwadzieścia minut! Wynik nie uległ zmianie. Farsa!

Takiego meczu jeszcze nie było!

Gospodynie przegrywały już w czwartym secie 18:22, lecz wygrały trzy piłki z rzędu. Brawa za atak i blok zebrała Kamila Witkowska. Seta nie udało się jednak uratować i znów doszło do tie-breaku, podobnie jak w meczu z Roleskim Tarnów.

Wpiątym secie łodzianki prowadziły 1:0, a lepiej grały rywalki i było już 1:6. Zmiana stron odbyła się przy stanie 2:8. Optymizm malał. Ełkaesianki goniły z wielką ambicją. Doprowadziły do stanu 9:11. Później było 11:12 i 12:13. Emocje sięgały zenitu. Po dobrym ataku Valentiny Diouf notowaliśmy remis 13:13. Bielszczanki wygrały dwie piłki, już cieszyły się ze zwycięstwa, ale po wideoweryfikacji sędziowie zmienili wynik z 13:15 na 14:14. Nieprawdopodobny mecz. Łodzianki wyszły na prowadzenie 16:15 po skutecznym bloku Kamili Witkowskiej. Ostatni, zwycięski punkt zdobyła Valentina Diouf i została wybrana MVPmeczu.

Łodzianki w fazie zasadniczej zagrają jeszcze trzy mecze: z Radomką (19 marca w Łodzi), z Chemikiem Police (25 marca w Łodzi) i z Grot Budowlanymi (28 marca w Łodzi, choć w roli gościa). Cieszyć musi to, że siatkarki ŁKSCommercecon w fazie zasadniczej już nie będą musiały wyjeżdżać z Łodzi.

Nie da się ukryć, że siatkarki czują już w kościach trudy sezonu.