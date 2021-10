Siatkarki ŁKS Commercecon w towarzystwie kibiców zdemolowały Pałac

Wiewióry gładko pokonały Pałac Bydgoszcz. Łodzianki dobrze zaczęły mecz od 4:1. Później prowadziły 14:11 i zdobyły trzy punkty z rzędu, co ustawiło końcówkę seta. Ostatni punkt zdobyła Joanna Pacak.

Drużyna z Bydgoszczy w drugiej partii dzielnie się broniła, ale tylko do wyniku 8:8. Punkty Veroniki Jones-Perry i Martyny Grajber wyprowadziły gospodynie na prowadzenie 11:8. Bydgoszczanki jednak się nie poddawały i zdobyły pięć punktów z rzędu. Rywalki nie pozwalały sobie odebrać przewagi do stanu 18:17 dla Pałacu. Wtedy znów trzy punkty z rzędu dla podopiecznych Michala Maska uspokoiły widownię. Było 22:19 dla ŁKS, a seta łodzianki wygrały do 21.

Trzecia partia rozpoczęła się w wymarzony sposób. Od prowadzenia 6:0. Joanna Pacak na zagrywce zaczarowała rywalki. Kibice, którzy licznie przybyli na premierowy mecz w Łodzi, byli zachwyceni. Nasze siatkarki zdemolowały Pałac, wygrywając ostatniego seta do 13. ŁKS Commercecon awansował w tabeli TauronLigi.