Siatkarki ŁKS Commercecon zagrają w niedzielę w Rzeszowie lepiej niż w Lidze Mistrzyń

Siatkarki ŁKS Commercecon są świeżo po przegranym 0:3 meczu Ligi Mistrzyń z VakifBankiem Stambuł. Przegrały wyraźnie, ale łodzianki powalczyły. Jak przyznała gwiazda drużyny ze Stambułu Gabi – nie było to dla faworytek łatwe spotkanie. - To było bardzo ważne zwycięstwo dla nas, szczególnie że osiągnięte na wyjeździe.

Brazylijska przyjmująca komplementowała polski zespół. - Wiedziałyśmy, że to będzie trudny mecz, bo ŁKS gra u siebie bardzo dobrze, co pokazał w dzisiejszym meczu – one nigdy się nie poddają.

Siatkarka podkreśliła upór łodzianek w odrabianiu strat, a także zadedykowała zwycięstwo ofiarom trzęsienia ziemi w Syrii i Turcji. - Nawet jak budowałyśmy przewagę w setach, to one wciąż potrafiły wrócić do gry i nas naciskać, szczególnie zagrywką. Jesteśmy oczywiście zadowolone, ale robota nie jest jeszcze skończona. Zostaje jeszcze mecz u nas i to dla nas dobra wiadomość. Chcę zadedykować to zwycięstwo ludziom w Turcji i Syrii. Oba kraje przeżywają teraz trudne momenty, więc dla nas jest ważne, żeby zawieźć to zwycięstwo do Turcji.