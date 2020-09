Siatkarskie spotkanie młodzieży z Małgorzatą Glinką w Uniejowie. „Z pasją po sukces”

Nocleg w zamku w Uniejowie

– Dzieci przyjechały do wspaniałego zamku w Uniejowie, dla nich już samo spanie w takim miejscu jest sporym przeżyciem – mówi Małgorzata Glinka, m.in. dwukrotna mistrzyni Europy. – Wszyscy wiemy, że w Uniejowie są termy, więc nasi młodzi sportowcy, poza zajęciami siatkarskimi, każdego dnia mieli po trzy godziny zabawy w wodach termalnych, na pewno więc się nie nudzili.

Spotkanie w Uniejowie rozpoczęło się w poniedziałek 7 września i potrwało do środy. Było doskonałą okazją do sprawdzenia sportowych możliwości, ale i lepszego poznania się zdolnych siatkarzy i siatkarek. W środę doszło także do turnieju minisiatkówki, drużyny rywalizowały w trzech kat: dwójek, trójek i czwórek.