Sieradzanka Marta Kiermasz napisała książkę o seryjnych mordercach. Rozmowa z autorką. Skąd fascynacja tak mrocznym tematem?

Książka nie powstała przypadkowo. Autorka, wcześniej dziennikarka Naszego Radia z Sieradza, a po wyprowadzce do Warszawy radia Vox w tej drugiej stacji ruszyła z z audycją - podcastem ZŁO – Zbrodnia, Łowca, Ofiara. Książka stała się więc naturalnym krokiem, ale skąd ta fascynacja złem w ludziach i to jeszcze w tym najbardziej mrocznym wydaniu? Jak mawiał filmowy klasyk „bo to zła kobieta była” jest chyba nietrafiona, bo mówimy o przesympatycznej osobie, spełnionej zawodowo i rodzinnie. Gdzie więc źródło tego mrocznego wydania Marty Kiermasz?

- Najprościej byłoby odpowiedzieć, że taka się już urodziłam, ale byłoby to lekkie przekłamanie – odpowiada autorka. - Fascynacja złem zaczęła się, gdy miałam jakieś 12-13 lat. Zaczęłam wczytywać się w kryminalne historie, odwiedzać strony internetowe poświęcone seryjnym mordercom i coraz bardziej zaczęłam się w to wgłębiać. Po drodze odkryłam też „Milczenie owiec" i bardzo spodobała mi się postać agentki FBI Clarice Starling. I dalej już poszło. Chciałam po prostu spróbować zrozumieć genezę zła, dowiedzieć się, dlaczego mordercy robią to co robią, dlaczego to zabijanie staje się celem ich życia.