Skierniewice z lotu ptaka. Ten film robi wrażenie. Projekt "Lecę w miasto"

W sobotę, 19 czerwca, na kanale YouTube pojawił się 11 minutowy film promujący Skierniewice. Miasto zostało sfilmowane z drona, który szybował we wszystkich zakątkach Skierniewic. W ciągu kilkunastu minut zobaczymy miejsca Skierniewic z zupełnie innej perspektywy.

- Pomysł na projekt zrodził się w 2019 roku, a już rok później zaczął być wcielany w życie. Do tej pory udało nam się nagrać prawie 70 polskich miast, które są systematycznie publikowane na kanale. Filmy pomagają spojrzeć na Polskę i rodzinne strony z niedostępnej na co dzień perspektywy, a być może uda się zachęcić część z Was do wyruszenia na wyprawę we wcześniej nieznane sobie strony mówi Karolina Pianko.