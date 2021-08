Skra spod Jasnej Góry w Łodzi. Ricardo Guima odszedł z ŁKS

Poprzednio oficjalny mecz na stadionie przy alei Unii 2 łodzianie rozegrali 20 czerwca, kiedy to w finale baraży o PKOEkstraklasę ulegli Górnikowi Łęczna 0:1 (0:1). Tym razem liczymy na komplet punktów, bo rywalem gospodarzy będzie Skra Częstochowa, która jest sensacyjnym beniaminkiem I ligi.

Będzie to pierwszy w historii oficjalny mecz tych ekip. Początek starcia zaplanowano na godz. 18. - Zabrakło nam skuteczności i tylko zremisowaliśmy - mówił po starciu w Tychach Kibu Vicuna, szkoleniowiec łodzian. - Ważne jest to, że potrafiliśmy wykreować sytuacje do zdobycia goli, bo im więcej stworzysz takich sytuacji, tym większa szansa na bramki.

Miejmy nadzieję, że łodzianie rzeczywiście będą skuteczniejsi, bo obrona Skry. W meczu pierwszej kolejki drużyna spod Jasnej Góry poległa na wyjeździe z Koroną Kielce 0:2 (0:2), tracąc oba gole tuż przed końcem pierwszej połowy. Jak informuje rzecznik prasowy Skry Mariusz Rajek, beniaminek co najmniej pierwszych sześć meczów ligowych, a niewykluczone, że więcej zmuszony jest rozegrać na wyjeździe. To dlatego, że obiekt nie spełnił wymogów licencyjnych, a stadion na którym mecze gra ekstraklasowy Raków, a ma tam też występować Skra, jeszcze nie został oddany do użytku. Takie to klimaty piłkarskie w Częstochowie. - Do Łodzi jedziemy w dniu meczu i w najsilniejszym składzie - mówi Mariusz Rajek. - Żaden z piłkarzy nie narzeka na urazy.