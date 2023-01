Spektakl Na całe życie w reżyserii Wojciecha Malajkata na scenie Teatru Powszechnego w Łodzi

Sztuka „Na całe życie” opowiada historię czterech małżeństw, które dowiadują się, że ich śluby są nieważne, ponieważ udzielił ich człowiek jedynie udający księdza. Mają okazję po raz kolejny stanąć przed ołtarzem i odnowić swoje przysięgi… Lecz czy się na to zdecydują?

Popularny aktor i reżyser już po raz drugi pracuje w łódzkim Teatrze Powszechnym (w roku 2020 wyreżyserował tu „Rodzinę” Antoniego Słonimskiego).

- „Na całe życie” to spektakl o tym, że w naszym życiu nic nie jest stałe ani stabilne - podkreśla artysta. - O tym, że właściwie nigdy nie wiemy, skąd i w jakiej postaci spadnie na nas nagły cios, który wywraca nasze życie do góry nogami i po którym trudno się pozbierać. W spektaklu mamy do czynienia z rewolucją, którą dotyczy instytucji małżeństwa. Co ono dla nas współcześnie znaczy? Czy jeszcze w ogóle cokolwiek znaczy? Czy małżeństwo to relacja między ludźmi czy tylko formalny związek? Stawiamy pytania, ale nie chcemy dawać gotowych recept