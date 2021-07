Spis powszechny a inne badania statystyczne. Zaniepokojeni mieszkańcy dzwonią do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Czy należy się bać?

Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Do Urzędu Statystycznego w Łodzi zgłaszają się osoby, które sądzą, że skontaktowali się z nimi fałszywi rachmistrzowie. Okazuje się, że przeważnie są to ankieterzy, którzy prowadzą inne badania.Spis powszechny rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września, choć początkowo miał się zakończyć 30 czerwca. Wydłużono jednak termin na jego przeprowadzenie ze względu na pandemię koronawirusa.Czytaj dalej

Grzegorz Gałasiński