Sponsor Widzewa podjął decyzję odnośnie do przyszłego sezonu ekstraklasy

Informuje portal klubu widzew.com: To wyjątkowa historia na skalę kraju. ZCB Owczary najpierw pomógł Widzewowi w drodze do odbudowy Klubu na arenie polskiego futbolu, by w końcu wspólnie, w widzewskim gronie, świętować awans do PKO Bank Polski Ekstraklasy. Pamiętamy kolejne obrazki - wygrane derby Łodzi, wyjazdowe zwycięstwo nad Lechem Poznań i domowa radość z pokonania Legii Warszawa.

Wszystko to we współpracy z firmą, która zdecydowała się na wsparcie Widzewa w 2015 roku. Wtedy ZCB Owczary został jednym z pierwszych sponsorów Klubu występującego wówczas na poziomie IV ligi, a jego logo zagościło na koszulkach meczowych łódzkiego zespołu.

Od tamtego momentu przez cały okres Reaktywacji aż do wywalczenia upragnionego awansu do piłkarskiej elity TERMOton wspierał Widzew, stając się jednym z najważniejszych partnerów biznesowych Klubu. Logo sztandarowego produktu firmy widnieje na czerwono-biało-czerwonych trykotach i jest nieodłącznym elementem towarzyszącym chwilom triumfu Widzewiaków.