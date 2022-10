Spór Widzew – władze Łodzi. Mateusz Dróżdż złożył trzy pozwy

Już na początku Mateusz Dróżdż poinformował o złożeniu trzech pozwów do sądu, które dotyczyły filmu opublikowanego przez Miejską Arenę Kultury i Sportu: Zacznę od konkretów. Dziś w moim imieniu zostały złożone trzy pozwy do sądu. Pierwszy z nich o naruszenie dóbr osobistych, w którym żądam przeprosin od prezesa spółki MAKiS oraz 50 tysięcy złotych zapłaty na rzecz Fundacji „Krwinka”. W drugim pozwie stroną pozwaną jest miasto Łódź ze względu na to, że mail został wysłany przez rzecznika miasta, dlatego żądam 30 tysięcy złotych także na rzecz wspomnianej fundacji. Trzeci pozew skierowany jest przeciwko autorowi materiału, od którego żądam 10 tysięcy złotych. Będę dążył do tego, by rozprawy były jawne. Nie boję się powiedzieć, że sprawa ma wymiar polityczny, bo w produkcję filmu były zaangażowane nie tylko przywołane trzy osoby, ale także radni. Jest to problem, który nie dotyczy wyłącznie mojej osoby, lecz całego Widzewa Łódź. […] Chciałem podziękować wszystkim kibicom za to, ile wsparcia otrzymałem. Nie będę ukrywał, że szczególnie pierwszy tydzień po opublikowaniu filmu był dla mnie bardzo trudny, a dzięki rodzinie i kibicom mogliśmy iść dalej.