Spotkanie łódzkich muzyków improwizujących z niezwykłymi chórzystami

Idea jest prosta - WSPÖŁGŁØSY. Nie tylko jednak jako wypracowanie wspólnego brzmienia, osiągnięcie artystycznej jedności, ale również niwelowanie granic, pokonywanie barier. W Łodzi podjęto imponującą próbę rozbicia muzyką wszelkich ograniczeń w relacjach pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi a pełnosprawnymi. Dystans i granice mają źródło w głowie - po raz kolejny okazuje się, że sztuka wzięta z serca najcelniej je rozbraja.

Pierwsze serce projektu - który rozpoczął się 5 maja, w Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a efekt przedstawi wkrótce, w nawiązaniu do dzisiejszego Światowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami - należy do Marcela Balińskiego, łódzkiego pianisty, kompozytora, aranżera, człowieka wielu inicjatyw. Zebrał on kwintet złożony z kapitalnych muzyków, zajmujących się muzyką współczesną i połączył w pracy z chórem złożonym z osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, powstałym przy warsztatach terapii zajęciowej spółdzielni Orpel.