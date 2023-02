Spotkanie z pisarką Weroniką Murek. Wieczór z książką w Domu Literatury w Łodzi

Weronika Murek jest prozaiczką i dramatopisarką, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Za książkę "Uprawa roślin południowych metodą Miczurina" była nominowana w 2015 roku do Paszportu „Polityki” w kategorii literatura, a w 2016 do Nagrody Literackiej Nike oraz Nagrody Literackiej Gdynia. W 2016 roku otrzymała za tę książkę Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza. Bardzo wcześnie została doceniona także jej twórczość teatralna. W 2015 roku za sztukę "Feinweinblein" zdobyła Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, a cztery lata później za zbiór dramatów pod tym samym tytułem była ponownie nominowana do Paszportu „Polityki”. W tym roku ukazała się jej trzecia książka "Dziewczynki. Kilka esejów o stawaniu się".

Spotkanie z Weroniką Murek poprowadzi Natalia Królikowska, wstęp jest wolny.