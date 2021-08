Sprawa przejęcia Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach w prokuraturze

Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi mówi, że na razie jest to wczesny etap postępowania.

- Przesłuchana została radna, która jest autorką zawiadomienia – dodaje prokurator Krzysztof Kopania. - Prokuratura Rejonowa w Łowiczu, która została wyznaczona do przeprowadzenia tego postępowania, podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa, które toczy się ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez burmistrz Krośniewic. Jest to etap początkowy. Zamierzamy zgromadzić materiał dowodowy i wtedy dokonamy jednoznacznej oceny czy doszło do nieprawidłowości i czy wyczerpują znamiona przestępstwa.