Stand-up w Łodzi w klubie Wytwórnia. Mateusz Socha z premierowym programem "Panie Mateuszu" w ten weekend w naszym mieście

Komik Mateusz Socha wystąpi w klubie Wytwórnia już w piątek, 17 marca. Fani stand-upu będą mogli zobaczyć komika w jego autorskim programie o tytule "Panie Mateuszu".

Stand-up odbędzie się o godzinie 17.30 oraz 20.30. Komik z programem "Panie Mateuszu" wystąpi także 16 marca w Bełchatowie w Miejskim Centrum Kultury Gigant Mocy.

Mateusz Socha to komik pochodzący z Żagania, a swoimi przebojowymi programami podbił całą Polskę. Jest również laureatem i finalistą wielu nagród oraz stand-upowych konkursów i festiwali, między innymi SZPAKa, Ludzik One-man show i Antrakt Stand-up Festiwal.

"Mało rzeczy w życiu daje taką satysfakcję, jak poczucie, że kiedy opowiadam ze sceny swoje osobiste historie, to wielu z Was się z nimi identyfikuje. Ze sceny mówię to, co mnie bawi i co mi daje satysfakcję, opowiadam o rzeczach, które sam doświadczyłem. Nie jest moim celem Was umoralniać czy mówić jak macie żyć, chcę natomiast, żebyście się zajebiście bawili i żebyśmy wszyscy, przez chwilę mogli się po prostu pośmiać." - mówi o sobie Mateusz Socha.