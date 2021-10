Stare więzienie w Piotrkowie - to tu kręcono "Uprowadzenie Agaty". W ocalałym pawilonie nr 6 kręcono zdjęcia do filmu

Stare więzienie w Piotrkowie - ocalały pawilon nr 6

W celach pawilonu nr 6 kręcono zdjęcia do filmu "Uprowadzenie Agaty". Obecnie budynkiem zawiaduje syndyk.

Cele nie były skanalizowane, skazani załatwiali potrzeby fizjologiczne do tzw. kubłów. W pawilonie nr 6 mieściła się świetlica ze stołem do ping ponga, cela wychowawcy oraz pokój dyżurnego oddziału, który przez obraz z kamery obserwował wszystkich wchodzących i wychodzących.

Stare więzienie w Piotrkowie

W 1793 roku Prusacy urządzili więzienie w klasztorze pijarów przy ul. Rwańskiej. W 1867, kiedy miasto zostało stolicą Guberni Piotrkowskiej i znalazło się pod zaborem rosyjskim, utworzono tu Więzienie Inkwizycyjne, w latach 1841 – 1860 był tu Dom Badań, a w latach 1861 – 1914 Więzienie Piotrkowskie. W 1901 roku zakończono prace budowlano-modernizacyjne i w takim kształcie areszt przetrwał do 2003 roku, kiedy to oddano do użytku nowoczesny Areszt Śledczy przy ul. Wroniej.