Strażacy OSP z Łodzi nie chcą reklamować piwa Harnaś. "To przykre i hańbiące" - mówią o umowie sponsorskiej OSP z Carlsbergiem

Piwo Harnaś sponsorem strażaków OSP. Druhowie, także z Łodzi, oburzeni

Należąca do koncernu Carlsberg marka piwa Harnaś została oficjalnym sponsorem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze w lipcu na opakowaniach Harnasia pojawią się umundurowani strażacy OSP, później wprowadzona będzie loteria dla sklepów, które w przypadku wygranej mogą wskazać pobliskie remizy OSP do których trafi sprzęt. W sumie Carlsberg ma przekazać OSP 1,1 mln zł oraz... wzmocnić pozytywny wizerunek strażaka ochotnika. Na razie jednak to się nie udało.

Umowa sponsorska spowodowała wzburzenie w szeregach druhów OSP w całej Polsce. W Łodzi zaprotestowało OSP Łódź-Wiskitno.