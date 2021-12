Strażacy z Lututowa na ratunek krztuszącemu się niemowlakowi. Pomoc wezwały małe dziewczynki

Do mrożących krew w żyłach scen doszło w piątek, 26 listopada w Lututowie. Maleńki syn pani Beaty zakrztusił się. Dziecko przestało oddychać i zaczęło robić się sine. Na pomoc ruszyły dwie siostry malucha, Nikola i Lena. Dziewczynki zachowały zimną krew i zadzwoniły po strażaków.

Kilka minut po godzinie 17, kiedy to przygotowywaliśmy się do zbiórki naszej DDP i MDP w sali gimnastycznej ZSCKR w Lututowie do żony naszego druha zadzwoniły dzieci pani Beaty z prośbą o pomoc. Niezwłocznie druhowie Marcin Klimas, Mariusz Halamus i Krzysztof Obała wsiedli w samochód i udali się do domu pani Beaty oddalonego około 150 metrów od szkoły. Po przybyciu na miejsce dziecko nie oddychało i zaczęło robić się sine- relacjonują strażacy z Lututowa.